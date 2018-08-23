Пешеходы в опасности

Безопасность маленьких участников дорожного движения – тема, которую в канун начала учебного года поднимают на всех уровнях. В редакцию «Телеканала» обратилась Светлана Мицкевич. Женщина тоже обратила внимание на проблему. По ее мнению для безопасного движения по тротуару, который находится на ул. Рыжкова необходимо сделать ограждение. Чтобы убедиться в объективности проблемы, на место выехала наша съемочная группа.

Вот этот участок тротуара по ул. Рыжкова, по мнению Светланы Мицкевич обязательно должен быть отгорожен от проезжей части. Именно так сделано неподалеку. Отбойник защищает пешеходов от машин, которые на этом участке дороги едут потоком и на хорошей скорости. Те же, кто движется по данной пешеходной дорожке, должен быть внимателен и уповать на то, что такими же внимательными будут и водители.

Светлана Леоновна живет неподалеку, на ул. Ленинской. По этому тротуару она несколько лет подряд водила в школу внучку. Сегодня девочка уже пятиклассница и требует самостоятельности. Бабушка переживает, ведь дети порой ведут себя более чем беспечно: шалят и толкаются прямо рядом с дорогой.

Лепту в дело безопасности на этом участке уже внесли, установив вот этот пешеходный светофор. Светлана Леоновна говорит, что теперь переходить дорогу можно спокойнее.

Женщина надеется, что ее просьбу услышат. Кстати, за последнее время в Мозыре появилось немало дорожных ограждений. Одни призваны остановить пешеходов, которые норовят перейти дорогу в неположенном месте, другие выступают в качестве защиты. Вопрос об этом ограждении тоже могут рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения при райисполкоме. Именно туда Светлана планирует обратиться в ближайшее время.

Лидия Паотар, Юрий Горобец, ТКМ