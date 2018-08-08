«Палескую прыгажуню-2018» выберут на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Лясковичах. Фестиваль запланирован на 25 августа.

Объявлен кастинг претенденток. В конкурсе красоты «Палеская прыгажуня» могут принять участие девушки от 16 до 23 лет, ростом от 170 см. Семейное положение значения не имеет, обязательное условие — гражданство Беларуси. В Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа» 10 августа ждут уроженок Петриковского, Житковичского, Наровлянского, Мозырского, Лельчицкого, Калинковичского, Хойникского, Ельского, Пинского, Столинского, Лунинецкогорайонов.На этом этапе жюри оценит умение девушек держаться на сцене и проявить себя. В каждой потенциальной участнице постараемся рассмотреть харизму. Главное, что необходимо девушкам — огромное желание участвовать в конкурсе», — уточнили в центре. В следующий этап пройдут до 15 самых обаятельных и очаровательных участниц. 17 августа они включатся в интенсивный подготовительный марафон. Девушек ждут фотосессии, занятия по дефиле и хореографии, примерки дизайнерских нарядов.

Финал конкурса красоты «Палеская прыгажуня-2018» состоится на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья».