«Оживим родники Гомельщины!». Акция под таким названием проходит на территории Гомельской области. Мозырщина—лидер по ее реализации. В этом году в нашем районе при содействии местных экологов были обустроены и открыты два родника. «Кустовница» в населенном пункте Криничный и «Добрица» в деревне Нагорные. Чистейшая вода из самых недр земли не только утолит жажду, но и поможет оздоровиться, набраться сил и энергии. К слову, обе криницы были освящены православной церковью. Акция «Оживим родники Гомельщины!» — часть глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину».

Выступать инициаторами и принимать участие в мероприятиях по обустройству могут как трудовые коллективы и общественные организации, так и отдельные граждане. Свои предложения можно оставлять по телефонам 8(0232)25-27-44 или 8(0232)23-24-89, а также обращаться в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.