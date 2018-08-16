Особое внимание – улице Пролетарской, где 7 августа на пожаре погиб человек. Сегодня там работала смотровая комиссия

Четверг – день работы смотровых комиссий. Сегодня вместе с коммунальниками, социальными службами, медиками и спасателями квартиры горожан, так называемых групп риска, посетила наша съемочная группа. Особое внимание –району улицы Пролетарская, где 7 августа на пожаре погиб человек.

Внимание смотровой комиссия, которая работала на участке ЖЭУ-2, сегодня обращено на особую категорию жильцов. Необходимо было обойти адреса, по которым проживают люди, злоупотребляющие спиртным. 7 августа в одном из домов на территории участка произошел пожар. Погиб мужчина. Как выяснилось, причиной возгорания стало курение в постели.

В одной из квартир дома №110 удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию. Оставленный на подоконнике окурок мог стать причиной пожара. Хозяина предупредили и настоятельно порекомендовали приобрести пожарный извещатель. Заодно поговорили и с соседями мужчины.

Каждую неделю члены смотровой комиссии стучаться в квартиры и дома. И надо отметить, мозыряне стали проще относится к навязчивому вниманию. Без лишних проблем впускают представительную делегацию, отвечают на поставленные вопросы, выслушивают замечания и советы. Смотровые комиссии – это еще и возможность получить помощь. Ведь в их составе – представители различных ведомств: медики, коммунальники, социальные работники, представители других служб.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ