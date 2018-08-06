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Рубрика: Новости

Оплатить коммуналку с помощью ЕРИП теперь нужно по-новому. Изменяется структура дерева услуг в категории «Коммунальные платежи».

6 августа 2018, 17:29

Расчетно-справочный центр ГП «Мозырский райжилкомхоз» доводит до сведения мозырян, что с 15 августа 2018 г. изменяется структура дерева услуг ЕРИП в категории «Коммунальные платежи».
Прежнее дерево услуг ЕРИП состояло из двух частей:
категории услуг и административно-территориальное деление (областные города, Минкс и области), далее был выделен раздел «Коммунальные платежи».
После 14 августа 2018 г. дерево услуг ЕРИП будет состоять из одной части. Это – категории услуг. То есть раздел «Коммунальные платежи» переместится в корень дерева услуг ЕРИП. Зайдя в данную категорию, плательщик сможет выбрать нужный регион и совершить оплату.
Простыми словами, если раньше нужно было сначала выбирать Гомельская область – Мозырь – Коммунальные платежи. То теперь, сначала кликаем на Коммунальные платежи, а только потом выбираем подкатегорию и населенный пункт.
Вопрос упрощения структуры дерева услуг ЕРИП поднимался неоднократно. Сегодня продолжается его модернизация.

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