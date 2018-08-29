Около 3 тысяч рублей придется выплатить двум жителям Калинковичского района за то, что они подобрали на трассе тушу сбитого кабана

Около 3 тысяч белорусских рублей придется выплатить двум жителям Калинковичского района за то, что они транспортировали и разделали тушу кабана, который погиб в ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Двое жителей Калинковичского района в конце августа отправились на рыбалку. На дороге Гомель-Кобрин они увидели кабана, который был уже мертв, став жертвой дорожно-транспортного происшествия. Рыбаки это восприняли как подарок судьбы и в предвкушении мяса вернулись домой за топорами и ножами. После тушу кабана перенесли на обочину и начали разделку, с филейной части. За этим занятием их и застали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Граждане задержаны. Несостоявшиеся шашлыки им будут стоить около 3 тысяч белорусских рублей. За причинение вреда окружающей среде в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.Инспекторы охраны животного и растительного мира напоминают, согласно прошлогодним изменениям в уголовном кодексе, за незаконную транспортировку или разделку диких животных, в крупном размеренаказываются лишением свободы на срок до трех лет.