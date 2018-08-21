Очередная перепись населения Беларуси пройдет в 2019 году. Сообщают информационные агентства.

Возраст, пол, национальность, гражданство, место работы, состояние в браке. В рамках переписи населения, которая пройдет в следующем году, помимо стандартных вопросов у анкетируемых также спросят, есть ли желание уехать из Беларуси, сколько в идеале хотят завести детей. Всего подготовлено 49 вопросов. Принять участие в опросе можно будет и онлайн. Окончательные итоги переписи будут представлены спустя полтора года после ее проведения, предварительные – через 3 месяца. Проведение масштабного мероприятия позволит проанализировать демографические характеристики, миграционную активность, национально-этнические характеристики, уровень образования, источники средств к существованию, занятость населения. И это далеко не полный перечень. Кстати, впервые мероприятие пройдет без бумажных носителей—с помощью планшетов. Перепись населения в Беларуси проводится каждые 10 лет, начиная с 1999 года.