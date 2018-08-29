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Рубрика: Новости

Неизвестный парень совершил хищение в парикмахерской по ул. Пролетарская. Его личность устанавливают правоохранители

29 августа 2018, 18:46

Неизвестный молодой человек совершил кражу из парикмахерской по ул. Пролетарская. Приметы подозреваемого: на вид 20-22 года, рост около 180 см, волосы темные средней длины, телосложение среднее. Был одет в светлую майку, шорты цвета «хаки», светлые кроссовки. При себе имел рюкзак c логотипом и надписью «Adidas».Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029-832-28-28, 32-20-83 или 102.

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