Неизвестный парень совершил хищение в парикмахерской по ул. Пролетарская. Его личность устанавливают правоохранители

Неизвестный молодой человек совершил кражу из парикмахерской по ул. Пролетарская. Приметы подозреваемого: на вид 20-22 года, рост около 180 см, волосы темные средней длины, телосложение среднее. Был одет в светлую майку, шорты цвета «хаки», светлые кроссовки. При себе имел рюкзак c логотипом и надписью «Adidas».Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029-832-28-28, 32-20-83 или 102.