На улице Пролетарская в одной из квартир дома №100 вечером 7 августа произошел пожар. Погиб мужчина 1958 года рождения

Пожар в квартире дома № 100 на Пролетарской произошел еще засветло, около 8 вечера. Клубы черного дыма прохожие увидели со стороны дороги, когда квартира на 5 этаже уже вовсю полыхала. Пожарные расчеты оперативно прибыли к месту вызова. При проведении разведки на кровати в одной из комнат, которая пострадала больше других, было обнаружено тело мужчины. Известно, что погибший проживал в квартире вместе с матерью. На момент трагедии женщина находилась на даче. Для соседей происшествие стало настоящим шоком.О своем погибшем соседе жильцы отзываются по-разному, но каких-то претензий к мужчине никогда не возникало.

Никаких сигналов не поступало и в ЖЭУ. Квартира и ее жильцы неблагополучием не отличались.

Подъезд пятиэтажки до сих пор пропитан едким запахом гари. На данный момент пострадавшая квартира вряд ли пригодна для жизни.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ