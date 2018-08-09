Пожар в квартире дома № 100 на Пролетарской произошел еще засветло, около 8 вечера. Клубы черного дыма прохожие увидели со стороны дороги, когда квартира на 5 этаже уже вовсю полыхала. Пожарные расчеты оперативно прибыли к месту вызова. При проведении разведки на кровати в одной из комнат, которая пострадала больше других, было обнаружено тело мужчины. Известно, что погибший проживал в квартире вместе с матерью. На момент трагедии женщина находилась на даче. Для соседей происшествие стало настоящим шоком.О своем погибшем соседе жильцы отзываются по-разному, но каких-то претензий к мужчине никогда не возникало.
Никаких сигналов не поступало и в ЖЭУ. Квартира и ее жильцы неблагополучием не отличались.
Подъезд пятиэтажки до сих пор пропитан едким запахом гари. На данный момент пострадавшая квартира вряд ли пригодна для жизни.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
На улице Пролетарская в одной из квартир дома №100 вечером 7 августа произошел пожар. Погиб мужчина 1958 года рождения
Пожар в квартире дома № 100 на Пролетарской произошел еще засветло, около 8 вечера. Клубы черного дыма прохожие увидели со стороны дороги, когда квартира на 5 этаже уже вовсю полыхала. Пожарные расчеты оперативно прибыли к месту вызова. При проведении разведки на кровати в одной из комнат, которая пострадала больше других, было обнаружено тело мужчины. Известно, что погибший проживал в квартире вместе с матерью. На момент трагедии женщина находилась на даче. Для соседей происшествие стало настоящим шоком.О своем погибшем соседе жильцы отзываются по-разному, но каких-то претензий к мужчине никогда не возникало.
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