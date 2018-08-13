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Рубрика: Новости

На автодороге в Мозырском районе пьяный водитель не справился с управлением. В результате аварии серьезно пострадал пассажир

13 августа 2018, 18:56

Вечер пятницы 9 августа оказался неудачным для 23-летнего мозырянина. В седьмом часу вечера он ехал за рулем «Рено Клио», и на закруглении дороги Мозырь – Петриков не справился с управлением. Машину занесло в кювет, по ходу она несколько раз перевернулась. В пресс-службе областного ГАИ рассказывают, позже выяснилось, что молодой водитель был пьян. К тому же, не имел права управления транспортным средством. В результате аварии пассажир «Рено» оказался в реанимации городской больницы. По факту ДТП пока продолжается проверка.

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