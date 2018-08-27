Мужчину с двумя пакетами разных наркотиков задержали правоохранители в Калинковичах

За разнообразие в жизни, вероятно, выступает 40-летний мужчина, которого вечером 22 августа задержали бойцы наркоконтроля. Дело было в Калинковичах. К встрече правоохранители подготовились: операция по задержанию проводилась совместно с ОМОНом. Мужчину остановили на его личном микроавтобусе, во время обыска в машине нашли сверток из фольги с марихуаной и пластиковый контейнер с синтетическим наркотиком. Еще два пакетика с разными психотропами обнаружили по месту жительства задержанного. Точное их содержимое озвучат эксперты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств без цели сбыта. Ранее мужчина уже былсудим за кражу и употребление наркотиков.