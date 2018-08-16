Мозырский поэт Александр Коляда в творческом тендеме с бардом Михаилом Копачем утроили своеобразные гастроли по школам района

Основа основ, источник энергии, вдохновения и творчества. Все это о малой Родине. Известный мозырский поэт Александр Коляда в творческом тендеме с талантливым бардом, исполнителем авторских песен Михаилом Копачем, утроили своеобразные гастроли по школам района. Через поэзию и музыку они признаются в любви к родному городу.

По словам известного мозырского поэта Александра Коляды, всех его стихов, посвященных родному городу, и не счесть. Ведь эта тема неисчерпаема. Тема малой родины проходит через все его творчество. Мозырщина – это источник вдохновения и неисчерпаемой энергии, в стихотворных строках и между ними читается и слышится проникновенная и искренняя любовь.

Стихи, наложенные на музыку, усиливают впечатление. Произведения Александра Коляды в исполнении мозырского барда Михаила Копача, приобретают совершенно иное, авторское звучание. В рамках Года малой Родины талантливые и увлеченные своим творческим делом мозыряне решили устроить гастрольное турне по школам района. Цель благородно-патриотическая —Через стихи и песни заразить ребят своей любовью к родному краю. По словам и впечатлениям юных зрителей, поэту и барду это удалось.

Школьники уверены, Мозырщинадостойна любви. Красивая природа, уникальные городские пейзажи не могут не цеплять за душу. Родной город навсегда останется в памяти, как бы ни сложилась жизнь.Творческая встреча в 8 школе проходила в рамках работы летнего лагеря. К слову, для тех, кто решил не расставаться со школой и на каникулах, были реализованы десятки мероприятий.К слову, такого рода творческими встречами не ограничивается тематика мероприятий, посвященных Году малой родины. Лейтмотив любви к родному краю будет проходить через всю школьную и внешкольную программу.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ