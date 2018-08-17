Мозырский детский дом приглашает мозырян принять участие в акции «Соберем школьный портфель вместе!».

Воспитанники Мозырского детского дома станут одними из адресатов республиканской акции «Соберем школьный портфель вместе!». В учреждении сегодня проживает 29 мальчиков и 15 девочек в возрасте от 3 до 17 лет. И они очень рассчитывают на поддержку неравнодушных людей, благодаря которой смогут отправиться на учебу. Стать участником акции просто: приобретая канцтовары для своих детей, возьмите дополнительную упаковку карандашей, пластилина, альбом или тетрадь и оставьте в пункте сбора. Они располагаются в торговом центре «Малининский», в магазине «Карандаш» на рынке «Славянский», магазине «Канцелярские принадлежности» на рынке «Привоз», а также в «Лидере», «Светоче» и «Доме торговли». Подарить детям можно также комплекты школьной и спортивной одежды и обуви, рюкзаки, предметы гигиены.