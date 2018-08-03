Можно ли купаться в Припяти? Ответ санитарных врачей.

В этом году Припять выглядит намного лучше. Прошедшие в июле ливни, как молодая кровь, наполнили реку. Правда, обычно дождевая вода несет с крутых берегов Мозыря еще и разного рода нечистоты. Так было и на этот раз. Около 3 недель назад санитарные врачи уже выходили с предложением о запрете купания в Припяти. Анализ воды был далек от нормы. К счастью, уже следующий отбор проб снял проблему. Последний анализ воды в акватории городского пляжа августа был сделан 1 августа. И сегодня санитарные врачи спешат успокоить мозырян. В выходные можно спокойно окунаться.

Пробы воды берут еженедельно, причем сразу две службы. Санитарные врачи и коммунальники. Анализы делают независимо друг от друга. Мониторинг качества воды в Припяти будет продолжен на протяжение всего купального сезона, то есть до конца сентября.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов