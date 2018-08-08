Молодые специалисты в центре внимания. Специально для тех, кто только устроился на работу, организована «Горячая линия»

С 1 по 31 августа 2018 года каждый вторник с 14.00 до 17.00 в Гомельском областном объединении профсоюзов будет организована «горячая линия», основной темой которой станет «Профсоюзная правовая помощь молодым специалистам: права и гарантии». На вопросы граждан, касающиеся данной тематики, ответит главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Филипцова Екатерина Александровна. Телефон «горячей линии» в Гомеле: 8 (0232) 32-90-85.