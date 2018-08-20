Много пива и протоколов. Очередной пляжный рейд

Представители надзорных органов провели очередной рейд по «диким» пляжам. Проверяющих общественность шокировала формой отдыха – в жаркое дневное время не обошлось без большого количества алкоголя.

Этим летом новости от спасателей скорее напоминают сводки с поля боя. И списки «черных» водоемов, на которых тонут люди, расширяются после каждых жарких выходных. Основными причинами остаются алкоголь и собственная беспечность.

Среди тех, кого встретила рейдовая группа на котловане возле улицы Полесской, большая часть – потенциальные жертвы воды. Несколько семей с детьми, веселые игры под присмотром взрослых, яркие игрушки для песка. А совсем недалеко – внушительный запас пива. Уже для другой компании, которая и привлекла внимание милиционеров. Двое других отдыхающих вероятно решили, что они хитрее остальных. И после предупреждения от людей в форме просто… перешли на другой берег котлована и все равно продолжили купаться. В таком состоянии многие вспоминают фразу «пьяному – море по колено». Забывая, что это всего лишь поговорка. Невероятно, но факт: многие гости «дикого» пляжа «отмечать» выходной пришли с детьми.

Реакция отдыхающих на рейдовые мероприятия разная: кто-то относится с пониманием, другие кричат о свободе выбора. Правда, свобода эта хороша лишь до тех пор, пока на берегу водоема не появится первый траурный венок. Кстати, нетрезвые посетители несанкционированного пляжа заплатят штраф.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ