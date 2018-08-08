Реализовать свой творческий потенциал смогли подопечные отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Мозырского территориального центра социального обслуживания населения. Для них провели конкурс с красивым названием «Мне коралловые бусы из-за моря привези». Работы, сделанные руками талантливых женщин, никого не оставили равнодушным.
Возможность реализовать свой творческий потенциал предоставили пенсионерам, которые посещают отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Среди них – активных и креативных большинство. Именно поэтому конкурс стал довольно массовым. 17 участников, еще больше зрителей и сопереживающих.
Название конкурса – образное. Конкурсантам нужно было изготовить украшения из любых природных материалов. Кожа, ракушки, семечки, ягоды, желуди, листья и цветы… Материалы, которые использовали участники конкурса, самые разнообразные. Но, пожалуй, самым сложным было не воплотить идею, а придумать, как именно должна выглядеть работа. Труднее всего пришлось членам жюри. Ведь выбрать лучшую работу из такого изобилия красоты – дело нелегкое. А быть объективным на сто процентов невозможно. Тем не менее, были определены победители. Приз за третье место получила Татьяна Шестовец и ее работа «Селяночка», второе место у Татьяны Реуцкой с работой «Абрикосовая царица». А вот победителем конкурса «Мне коралловые бусы из-за моря привези» стала Татьяна Деревянко. На ее столе – сразу несколько работ.
Победители получили в подарок картины. По мнению организаторов, ценители прекрасного должны окружать себя красивыми вещами.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
«Мне коралловые бусы из-за моря привези». Реализовать свой творческий потенциал смогли подопечные отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста
Реализовать свой творческий потенциал смогли подопечные отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Мозырского территориального центра социального обслуживания населения. Для них провели конкурс с красивым названием «Мне коралловые бусы из-за моря привези». Работы, сделанные руками талантливых женщин, никого не оставили равнодушным.
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