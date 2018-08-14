Сегодня, 14 августа, православные верующие празднуют Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе его называют Первый или Медовый Спас. А Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) именуют три летних праздника, посвященных Христу: Медовый, Яблочный и Третий Спас.

Православный церковный праздник Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господнябыл установлен в Константинополе в IX веке. На Руси он появился в конце XIV. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Также в этот день начинается Успенский пост – самый короткий, но строгий, почти как Великийпредпасхальный пост.

В народе этот праздник еще именуют Медовым Спасом. Все дело в том, что к этому времени поспевает мёд нового сбора и это, конечно, дар Божий, вот почему принято сбор приносить для освящения в церковь. Также в этот день принято угощать медом, делиться с малоимущими. В храмах по давней традиции совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака.

Тем не менее, священнослужители напоминают, освящение меда в этот день — это всего лишь благочестивая традиция. Сама по себе она никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать тот праздник, который отмечается православной Церковью в этот день.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ