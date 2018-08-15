Линейки в мозырских школах пройдут 1 сентября. За парты в первый раз сядут почти 1620 первоклассников

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в учреждениях образования Мозырского района в субботу, 1 сентября. Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». На школьные линейки, по традиции, пригласят представителей районной администрации, шефских предприятий, общественных объединений, известных выпускников. Первый в жизни школьный звонок в этом учебном году прозвучит для почти 1620 маленьких мозырян. Всего же пороги учреждений образования переступят более 15-ти тысяч мальчишек и девчонок. До конца августа на Мозырщине продлится тематическая благотворительная акция «Соберем школьный портфель». К ней активно подключаются представители органов власти, общественных организаций, учреждений, предприятий, а также неравнодушные люди.