9 дней под открытым небом. Передвижной круглосуточный палаточный лагерь на берегу Припяти неподалеку от деревни Мерабель стал местом для отдыха и профориентации для 10 мальчишек и девчонок. Здесь собрались ребята, объединенные общими интересами. Свой лагерь они назвали «Лесная школа журналистики». Кроме навыков жизни в условиях минимальных удобств ребята получали опыт написания статей, оформления стенгазеты, а еще общались, путешествовали, принимали гостей и просто отдыхали.

9 дней на природе – это настоящее испытание для современного человека, а тем более подростка. Это испытание пройдено. Более того, ребята мечтают вновь встретиться на том же месте и в той же атмосфере, но уже через год.