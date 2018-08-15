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Рубрика: Новости

Лесная школа журналистики

15 августа 2018, 18:49

9 дней под открытым небом. Передвижной круглосуточный палаточный лагерь на берегу Припяти неподалеку от деревни Мерабель стал местом для отдыха и профориентации для 10 мальчишек и девчонок. Здесь собрались ребята, объединенные общими интересами. Свой лагерь они назвали «Лесная школа журналистики». Кроме навыков жизни в условиях минимальных удобств ребята получали опыт написания статей, оформления стенгазеты, а еще общались, путешествовали, принимали гостей и просто отдыхали.
9 дней на природе – это настоящее испытание для современного человека, а тем более подростка. Это испытание пройдено. Более того, ребята мечтают вновь встретиться на том же месте и в той же атмосфере, но уже через год.

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