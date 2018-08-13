Купи билет выиграй… ЖК-телевизор.Кинотеатр «Мир» объявил о старте очередного призового марафона

Купи билет и выиграй… Нет, даже не маленький планшет, а большой ЖК-телевизор. Кинотеатр «Мир» вновь напомнил о своей любви к зрителям, и с 1 августа дал старт новой акции. Условия знакомы многим постоянным посетителям кинотеатра: покупаешь билет на сеанс любого фильма и мультфильма в Большой зал; на обратной стороне билета оставляешь контактные данные и телефон для обратной связи; после сеанса билет оставляешь в специальной урне. И ждешь 14 октября, когда в холле кинотеатра «Мир» пройдет яркий праздник, во время которого станет известно имя счастливого обладателя главного приза.