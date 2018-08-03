Кто я? Зачем я? Куда я иду? Подростки из Мозыря 3 дня провели в лагере центра реабилитации «Право на жизнь»

Если ребенок занят – ему некогда заниматься ерундой. Этот принцип работы применяют в ИДН Мозыря, а летом он особенно актуален. Своих подопечных инспекторы на несколько дней определили в лагерь при реабилитационном центре «Право на жизнь.

Палаточный лагерь в живописном месте, природа, минимальные удобства и максимальная полезная занятость: игры, тренинги, беседы. 3 дня 6-ро подростков из Мозыря, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа инспекторов по делам несовершеннолетних, пробыли здесь вместе с подростками из агрогородка Рудня и волонтерами реабилитационного центра «Право на жизнь. По мнению активистов, за этот небольшой срок удалось поселить в душах подростков зерно добра. Хотя, сначала общение не задавалось.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов