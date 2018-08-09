Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» с жителями Гомельской области по вопросам:

13 августа 2018 г. – эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в Гомельской области;

20 августа 2018 г. – эффективного и рационального использования земельных участков в Гомельской области;

27 августа 2018 г. – эффективного и рационального использования объектов недвижимости в Гомельской области.

Горячие линии состоятся с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле 8(0232)23-83-88.