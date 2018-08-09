Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» с жителями Гомельской области по вопросам:
13 августа 2018 г. – эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в Гомельской области;
20 августа 2018 г. – эффективного и рационального использования земельных участков в Гомельской области;
27 августа 2018 г. – эффективного и рационального использования объектов недвижимости в Гомельской области.
Горячие линии состоятся с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле 8(0232)23-83-88.
Рубрика: Новости
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» с жителями Гомельской области
9 августа 2018, 18:30
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» с жителями Гомельской области по вопросам:
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