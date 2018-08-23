К участию в гонке «Зоне рэйс» приглашаются мозыряне разного возраста – от самых маленьких спортсменов до зрелых опытных экстремалов.

Заключительная гонка «Зон Рэйс»—2018 пройдет в Калинковичах 30 сентября. Уже сегодня организаторы начали принимать заявки на участие. В рядах спортсменов-экстремалов, в том числе, и среди победителей прошлых гонок, есть немало мозырян. Самые выносливые, сильные и активные парни и девушки приезжают на «ЗонРэйс», чтобы в очередной раз проверить свои возможности помаксимуму. Показать себя нынешним летом организаторы гонки с препятствиями предложили и юному поколению. Для мальчишек и девчонок в возрасте от четырех до одиннадцати лет готовится специальная детская трасса. Взрослые же бежать могут индивидуально или вместе с друзьями в командном зачете. Место сбора – парк культуры и отдыха в Калинковичах. На подготовку у участников осталось чуть больше месяца. Проект «Зон Рэйс» реализуется при поддержке «Белорусской федерации гонок с препятствиями», а также отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома.