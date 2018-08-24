Итоги работы по подготовке учреждений образования Мозырщины к новому учебному году рассмотрели на заседании райисполкома

К новому учебному году учреждения образования Мозырского района (а их всего – 83) готовились на протяжении лета. Хотя предварительные работы начались гораздо раньше. Готовность школ, детских садов и спортивных учреждений в первой половине августа оценили специальные комиссии. И уже сегодня вынесен вердикт: совместными усилиями был выполнен максимум, чтобы дети воспитывались и учились в комфортных и безопасных условиях.

Финансовую поддержку для проведения ремонтных и подготовительных работ традиционно оказывают Гомельский облисполком и Мозырский райисполком. Руководители школ и детских садов активно привлекают спонсоров. В том числе помощь оказывают родители. Работа ведется по всем фронтам: бюджетное и внебюджетное финансирование, освоение средств, обновление материально-технической базы. Еще одна неотъемлемая часть современной системы образования – квалифицированные кадры.

Вторым вопросом на заседании рассмотрели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц в райисполком. По сравнению с первым полугодием 2017-го отмечено снижение количества обращений. В основном, мозырян интересуют темы землепользования, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства.