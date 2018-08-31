«Мозырьгаз». Торжественное собрание накануне профессионального праздника

Бесперебойное, безаварийное и качественное снабжение природным и сжиженным газом своих потребителей—это основная задача предприятия «Мозырьгаз», с которой оно успешно справляется. Деятельность охватывает практически все направления, связанные с газоснабжением, эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом газового хозяйства. Качественные услуги, экологическая направленность, конкурентоспособность. Мозырьгаз – это динамично развивающееся предприятие. Профессиональный праздник здесь отмечают с достижениями—все запланированное реализовали, где-то даже планы перевыполнили. На торжественном собрании подводили итоги, награждали лучших сотрудников. На данный момент здесь работают 538 человек. Квалифицированные кадры, современное оборудование, грамотное планирование – все это вкупе позволяет мозырскому подразделению из года в год оставаться в числе лидеров.