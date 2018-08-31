Итоги и планы. Районная педагогическая конференция

На большое районное совещание пригласили педагогический актив Мозырщины. В зале Городского дворца культуры учителя и воспитатели принимали поздравления в канун нового учебного года, оценивали профессиональные достижения коллег, обсуждали планы на будущее.

Районное совещание педагогических работников – одно из самых значимых событий в канун учебного года. Подвести итоги, обозначить приоритетные направления и поставить задачи на будущее. К сфере образования – всегда повышенное внимание. Но педагоги Мозырщины качеством своей работы могут гордиться. Весомое тому подтверждение – недавняя награда: отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома признан лучшим в Гомельской области.

52 «золотых» медалиста, 9 дипломов на заключительном этапе республиканской олимпиады, 6 стобалльных сертификатов на централизованном тестировании, первое место на областной спартакиаде школьников, Гран-при конкурса «Лучший классный руководитель года», участие в республиканском финале конкурса «Учитель года». Это лишь немногие достижения педагогов и учеников Мозырщины за прошлый учебный год.

Каждая награда – это результат грамотно выстроенного учебного и воспитательного процесса. Почетными грамотами наградили лучших педагогов, а также их учеников – победителей республиканских олимпиад и международных соревнований.

Не обошлось и без справедливой критики. Педагогам района рекомендовано больше внимания уделить теме централизованного тестирования. Само мероприятие дополнили яркие концертные номера. В фойе Дворца культуры работали многочисленные выставки. Новый учебный год уже практически наступил. А значит, пришло время для новых образовательных свершений.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ