Где в Мозыре быстро и по выгодным ценам собрать ребенка в школу

Угодить современным модным школьникам – задача не из простых. Еще сложнее сделать так, чтобы подготовка к новому учебному году не пробила брешь в семейном бюджете. На полках и вешалках мозырских магазинов сегодня можно найти десятки разных моделей одежды делового стиля для мальчиков и девочек, по самым разным ценам. На разный вкус и возраст.Большой выбор канцелярии, рюкзаков, одежды и обуви. Специалистысоветуют обращать внимание на акционные предложения.