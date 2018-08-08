Финалист национального отбора детского «Евровидения-2018» Даниэль Ястремский. Промо-тур в Мозыре

Мозырь стал третьим городом Беларуси, чьи жители познакомились с творчеством 14-летнего Даниэля Ястремского. Молодой талант претендует на участие и победу в детском «Евровидении-2018». Международный конкурс детской песни пройдет в ноябре в Минске. А пока самые активные и энергичные организуют промо-туры, чтобы представить широкой общественности конкурсную песню.Всего юный артист выступит в 12 белорусских городах, пообщается и познакомится с жителями и презентует свое творчество. Концерт в Мозыре был небольшим по времени, но оставил у зрителей приятное послевкусие. Автографы первым поклонницам, фото на память,сувениры и отличное настроение. Большинство тех, кто видел выступление Даниэля, обещали отдать за него свои голоса в национальном финале.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.ТКМ