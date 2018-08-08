Фестиваль спорта, который прошел на территории деревни Боков Мозырского района, собрал вместе любителей активного отдыха на природе. Его организатор – Мозырский машиностроительный завод – в этом году празднует 65-летие. На спортивный праздник заводчане пригласили и гостей.
Два дня на природе провели все участники фестиваля спорта. Основная их часть – это работники Мозырскогомашиностроительного, их 5 команд. Еще 2 команды были приглашены со стороны. Среди них коллеги по холдингу – команда Наровлянского завода гидроаппаратурыи молодежь Мозырского райисполкома. Фестиваль спорта стал очередным праздником в череде мероприятий, посвященных 65-летию Мозырского машиностроительного завода. Сегодня предприятие борется за рынки сбыта и уделяет внимание корпоративной культуре.
Подобное мероприятие заводчане уже провели в 2017-ом. Впечатлениями жили весь год.На открытии праздника участников поприветствовал руководитель Мозырского машиностроительного завода и по совместительству главный судья соревнований Дмитрий Гавриленко.
Команда «Максимум» –одна из приглашенных. В ее составе молодежь исполкома, как оказалось, люди легкие на подъем. Команда «Богатыри» приехала из Наровли. Приглашение приняли с удовольствием и серьезно готовились. В череде эстафет и соревнований постепенно определяли лидера. Искрение эмоции, спортивный азарт и никаких скидок на возраст. Наравне соревновались и взрослые, и дети.
Кроме спортивных состязаний участники боролись за место в музыкальном конкурсе, конкурсе блюд, проверяли выносливость на полосе препятствий, перетягивали канат и метали тяжести. По окончании двух дней борьбы определился победитель. Им стала команда «Добровольцы», сборная заводоуправления Мозырского машиностроительного.
Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Фестиваль спорта от Мозырского машиностроительного завода
Фестиваль спорта, который прошел на территории деревни Боков Мозырского района, собрал вместе любителей активного отдыха на природе. Его организатор – Мозырский машиностроительный завод – в этом году празднует 65-летие. На спортивный праздник заводчане пригласили и гостей.
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