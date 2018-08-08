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Рубрика: Новости

Фестиваль спорта от Мозырского машиностроительного завода

8 августа 2018, 12:40

Фестиваль спорта, который прошел на территории деревни Боков Мозырского района, собрал вместе любителей активного отдыха на природе. Его организатор – Мозырский машиностроительный завод – в этом году празднует 65-летие. На спортивный праздник заводчане пригласили и гостей.
Два дня на природе провели все участники фестиваля спорта. Основная их часть – это работники Мозырскогомашиностроительного, их 5 команд. Еще 2 команды были приглашены со стороны. Среди них коллеги по холдингу – команда Наровлянского завода гидроаппаратурыи молодежь Мозырского райисполкома. Фестиваль спорта стал очередным праздником в череде мероприятий, посвященных 65-летию Мозырского машиностроительного завода. Сегодня предприятие борется за рынки сбыта и уделяет внимание корпоративной культуре.
Подобное мероприятие заводчане уже провели в 2017-ом. Впечатлениями жили весь год.На открытии праздника участников поприветствовал руководитель Мозырского машиностроительного завода и по совместительству главный судья соревнований Дмитрий Гавриленко.
Команда «Максимум» –одна из приглашенных. В ее составе молодежь исполкома, как оказалось, люди легкие на подъем. Команда «Богатыри» приехала из Наровли. Приглашение приняли с удовольствием и серьезно готовились. В череде эстафет и соревнований постепенно определяли лидера. Искрение эмоции, спортивный азарт и никаких скидок на возраст. Наравне соревновались и взрослые, и дети.
Кроме спортивных состязаний участники боролись за место в музыкальном конкурсе, конкурсе блюд, проверяли выносливость на полосе препятствий, перетягивали канат и метали тяжести. По окончании двух дней борьбы определился победитель. Им стала команда «Добровольцы», сборная заводоуправления Мозырского машиностроительного.
Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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