Фестиваль спорта от Мозырского машиностроительного завода

Фестиваль спорта, который прошел на территории деревни Боков Мозырского района, собрал вместе любителей активного отдыха на природе. Его организатор – Мозырский машиностроительный завод – в этом году празднует 65-летие. На спортивный праздник заводчане пригласили и гостей.

Два дня на природе провели все участники фестиваля спорта. Основная их часть – это работники Мозырскогомашиностроительного, их 5 команд. Еще 2 команды были приглашены со стороны. Среди них коллеги по холдингу – команда Наровлянского завода гидроаппаратурыи молодежь Мозырского райисполкома. Фестиваль спорта стал очередным праздником в череде мероприятий, посвященных 65-летию Мозырского машиностроительного завода. Сегодня предприятие борется за рынки сбыта и уделяет внимание корпоративной культуре.

Подобное мероприятие заводчане уже провели в 2017-ом. Впечатлениями жили весь год.На открытии праздника участников поприветствовал руководитель Мозырского машиностроительного завода и по совместительству главный судья соревнований Дмитрий Гавриленко.

Команда «Максимум» –одна из приглашенных. В ее составе молодежь исполкома, как оказалось, люди легкие на подъем. Команда «Богатыри» приехала из Наровли. Приглашение приняли с удовольствием и серьезно готовились. В череде эстафет и соревнований постепенно определяли лидера. Искрение эмоции, спортивный азарт и никаких скидок на возраст. Наравне соревновались и взрослые, и дети.

Кроме спортивных состязаний участники боролись за место в музыкальном конкурсе, конкурсе блюд, проверяли выносливость на полосе препятствий, перетягивали канат и метали тяжести. По окончании двух дней борьбы определился победитель. Им стала команда «Добровольцы», сборная заводоуправления Мозырского машиностроительного.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ