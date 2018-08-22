Еще раз проверить готовность к учебному году

Чем ближе 1 сентября, тем больше волнений у родителей, детей и конечно, педагогов. Приемка школ уже состоялась. Вместе с начальником отдела образования, спорта и туризма Любовью Клепчуковой мы снова проехали по нескольким школам и детским садам. Цель – не только еще раз убедиться в готовности учебных заведений, но обратить внимание на состояние территорий, заглянуть туда, куда обычно не заходят комиссии.

Первой Любовь Клепчукову встречают в школе №6. Шестая удалена от центра. Но, тем не менее, впечатляет, как говориться, с порога. Ухоженная территория, яркие клумбы, выкрашенные бордюры и турники. За несколько месяцев привести в порядок двор площадью 2 гектара невозможно. Работа планомерно ведется на протяжении последних пяти лет. В этом году заботу о цветниках возложили на трудовые бригады из числа учащихся. Большую часть спонсорских средств направили на ремонт обеденного зала столовой. Сегодня вместо тяжелого деревянного обрамления – светлые стены, вместо длинных столов на 20 человек, аккуратные столики на шестерых.

С помощью родителей привели в порядок учебные кабинеты и рекреации. Ремонт провели и в школьном тире. Здесь понадобились не столько деньги, сколько энтузиазм и желание превратить подвальное помещение в полезное место времяпрепровождения.

Неподалеку от шестой школы – сад №7. И снова цветущие клумбы. Кроме этого отремонтированы веранды, запасные выходы, цоколь, обновлены игровые зоны. Заглянули и в садовское овощехранилище. Белоснежные стены и полы и под вальный холод, который контролируют специальные приборы.

Школа №9 свое обновление демонстрирует прямо с порога. Вестибюль в этом году преобразили до неузнаваемости. Положили плитку, расписали стены, заменили окна и установили скамейки. Кроме того сделали ремонт пищеблока. Причем, изменения не только внешние. Кроме плитки на полу и стенах, заменили водопровод, канализацию, электропроводку. Преобразился и школьный стадион, который на протяжение 3 лет был закрыт для проведения занятий. Территорию тоже максимально привели в порядок. Хотя содержать и ухаживать за 3 гектарами земли не так просто.

В целом школы города снова сдали экзамен на креативность и рачительность при проведении ремонтов. В этом году акцент в подготовке учреждений образования был сделан на выполнение предписаний различных служб, которые позволяют обеспечить создание безопасных условий пребывания детей.

Оценить все преобразования можно будет уже совсем скоро. 1 сентября школы откроют свои двери для учащихся, родителей и гостей.