Экспозиция музея 33-ей ракетной дивизии в 15 школе обновилась

Новоселье у музея 33-й ракетной дивизии войск стратегического назначения. В новом учебном году экспозиция в 15-й школе не только пополнилась новыми экспонатами, но и переехала в новое помещение, полностью поменяв внешний облик.

Музей 33-й ракетной дивизии войск стратегического назначения – одного из самых интересных мест для учеников 15-й школы. Уже много лет в этом учебном заведении придерживаются девиза «Пока мы помним о прошлом, у нас есть будущее». И педагогический коллектив совместно с военнослужащими активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Первая экспозиция музея была открыта в школе в 2014-м году. Ее появление было неслучайным: именно «ракетчики» когда-то возводили здание учебного заведения. Да и сегодня много сотрудничают с учителями и общаются с детьми.

Коллекция музея ежегодно пополняется, благодаря ветеранам. Уникальные экспонаты сегодня расположены на современных стендах в классе иностранных языков. Здесь можно увидеть личные вещи ракетчиков, форму и макеты боевых установок, редкие фотографии, радиоустановку и даже камеру сгорания двигателя настоящей ракеты. Знакомство с экспозицией в течение года проводится для всех учеников 15й школы. Конечно же, будут рады и всем гостям

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ