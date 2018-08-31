ДТП с участием юного велосипедиста. Кто прав, кто виноват? Выяснило следствие

В начале недели мы рассказывали о том, что на перекрестке улиц Притыцкого и Нефтестроителей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста. Чтобы полностью восстановить картину ДТП, были изъяты записи камер видеонаблюдения. Кто прав, а кто виноват?

27 августа около 8 утра на пересечении улиц Притыцкого и Нефтестроителей произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиль «Ниссан» на скорости влетел юный велосипедист. 13-летнего спортсмена спасла экипировка. Мальчик отделался ссадинами и ушибами. Определить, кто прав, а кто виноват, помогла запись с камеры наблюдения, где отчетливо видно: «Ниссан» только начинает движение на разрешающий сигнал светофора, как в него врезается велосипедист. Мальчик хотел проскочить перекресток за своим товарищем.

В ГАИ напоминают, велосипедисты должны выезжать на проезжую часть только в исключительных случаях, когда нет другого выхода. Почему мальчик ехал по дороге, предстоит выяснить инспекторам по делам несовершеннолетних. Они сейчас проводят свою проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ