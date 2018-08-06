ДТП на «Лукоморье»

46-летний житель Калинковичей пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей. Мужчина находится в реанимации.

Крупная авария произошла около двух часов дня 4 августа. 32-летний водитель БМВ двигался от Калинковичей в сторону Бреста. По предварительной версии ГАИ, мужчина неправильно выбрал скорость движения и не сумел справиться с управлением. БМВ занесло на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Фольксваген Джета. В нем ехали два человека – 46-летний водитель, тоже житель Калинковичей и его несовершеннолетний сын. Мальчик не пострадал. Отцу, к сожалению, повезло меньше. С многочисленными травмами он был доставлен в реанимационное отделение районной больницы. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, результатом которой может стать возбуждение уголовного дела. В трезвом или нет состоянии находился водитель БМВ, станет известно после заключения экспертизы.