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Рубрика: Новости

Дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста

27 августа 2018, 18:10

Неделя началась с дорожного происшествия. В понедельник около 8 утра на пересечении улиц Притыцкого и Нефтестроителей под колесами автомобиля оказался юный спортсмен—велосипедист. 13-летнего мальчика спасла экипировка. Пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностированы ссадины и ушибы. Велосипед, принадлежащий спортивной школе, восстановлению не подлет. На данный момент госавтоинпекция проводит проверку. Изымаются записи с камер наблюдения близлежащих магазинов и с видеорегистраторов автомобилей—свидетелей ДТП. Полная картина происшествия будет восстановлена в ближайшее время.

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