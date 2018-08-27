Дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста

Неделя началась с дорожного происшествия. В понедельник около 8 утра на пересечении улиц Притыцкого и Нефтестроителей под колесами автомобиля оказался юный спортсмен—велосипедист. 13-летнего мальчика спасла экипировка. Пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностированы ссадины и ушибы. Велосипед, принадлежащий спортивной школе, восстановлению не подлет. На данный момент госавтоинпекция проводит проверку. Изымаются записи с камер наблюдения близлежащих магазинов и с видеорегистраторов автомобилей—свидетелей ДТП. Полная картина происшествия будет восстановлена в ближайшее время.