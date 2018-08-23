Добрая традиция Мозырскогорайжилкомхоза

Начало школьной жизни обязательно должно запомниться. В этом уверены в Мозырскомрайжилкомхозе. Поэтому для своих первоклашек из года в год здесь устраивают позитивный во всех смыслах праздник. С шариками, конкурсами, викторинами, и, конечно же, подарками. Совместная инициатива профсоюза и коммунального предприятия.

Театрализованное представление тоже готовят своими силами. Спектакль на школьную тему придумывают и воплощают на сцене активисты. Формат программы—живое общение, в котором будущие школьники с удовольствием участвуют.

В завершение праздника главных героев вызвали на сцену для торжественного вручения подарков. Укомплектованные всем необходимым к школе ранцы получили 78 ребят.