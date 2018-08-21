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Рубрика: Новости

Депутаты устроили мозырским детям настоящий праздник

21 августа 2018, 18:12

Собрать ребенка к школе непросто. Семьям, которые особо нуждаются в материальной поддержке, помощь оказали депутаты. Ранцы, полностью укомплектованные к школе, вручили будущим первоклашкам на празднике возле кинотеатра «Мир». Искренние пожелания и добрые напутствия звучали из уст народных избранников.
Дети—наше все. И это не пустые слова. Для маленьких белорусов должны быть созданы все условия для гармоничного развития. Это приоритетное направление, в том числе и в законотворческой деятельности парламентариев.

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