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Рубрика: Новости

Болезни системы кровообращения обсудили на межрайонном семинаре медиков

29 августа 2018, 18:47

Межрайонный семинар медиков по теме «Организация динамического наблюдения пациентов с факторами риска и хроническими формами болезней системы кровообращения» прошел на базе Мозыря. Главные врачи и заведующие районных поликлиник нескольких городов Гомельщины обсудили вопросы раннего выявления заболеваний, диспансеризации и наблюдения пациентов, страдающих сердечными патологиями.

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