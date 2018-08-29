Болезни системы кровообращения обсудили на межрайонном семинаре медиков

Межрайонный семинар медиков по теме «Организация динамического наблюдения пациентов с факторами риска и хроническими формами болезней системы кровообращения» прошел на базе Мозыря. Главные врачи и заведующие районных поликлиник нескольких городов Гомельщины обсудили вопросы раннего выявления заболеваний, диспансеризации и наблюдения пациентов, страдающих сердечными патологиями.