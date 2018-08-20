Бездомным собакам и котам искали хозяев и собирали средства на содержание тех, кто живет в приюте. В Мозыре отметили День защиты бездомных животных

В эту субботу весь мир отмечал День защиты бездомных животных. Мозырь не остался в стороне от праздника. Зоозащитники отметили его традиционной акцией –

бездомным собакам и котам искали хозяев и собирали средства на содержание тех, кто живет в приюте.

Мозырь вместе со всем миром отметил День защиты бездомных животных. Традиционная летняя акция прошла возле рынка. Несколько котят обрели новых хозяев. Было собрано около 50 рублей в качестве пожертвований на содержание приюта. Волонтеры отмечают, мозыряне все охотнее оказывают помощь. Неравнодушных становится все больше. Зоозащитники за 7 лет провели колоссальную работу. Стерилизованы, кастрированы, а после пристроены сотни собак и котов. Тем не менее, проблема стоит довольно остро. Сейчас в пункте временного содержания животных, название чисто формальное, живут 90 собак и несколько десятков котов. Некоторые живут временно, пока не найдут новый дом, а большинство постоянно. Недавно от старости в приюте умер главный охранник – помесь овчарки –Чак. Его место занял Вихрь. Дворняга, у которого, судя по всему, были в роду кавказцы, вполне коммуникабельный. Устрашает только внешним видом. А вот кавказец, причем чистокровный, здесь уже несколько лет. Хозяйка пса привязала его возле магазина и ушла в надежде, что его ликвидирует служба отлова. Каждый здешний постоялец со своим характером и своей историей, порой трагической. Кого-то выбросили как вещь за ненадобностью, кто-то родился на улице. Их находят, подбирают, лечат.

Несмотря на загруженность приюта, здесь нашлось место и животным с ограниченными возможностями. Инвалид-колясочник Мухтар вполне счастлив. Благодарный пес просто зацеловывает своих спасителей и всех гостей. Большинство тех, кто сюда попадает, без роду, без племени. Но все чаще в числе постояльцев оказываются породистые животные – представители охотничьих и сторожевых пород, лайки, хаски, сиамские и даже модные британские коты.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ