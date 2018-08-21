Арт-вечеринки — досуг нового формата

Поводы прийти на арт-вечеринку у каждой участницы разные. Нарисовать репродукцию знаменитой картины, визуализировать собственную мечту о путешествии, изобразить Эйфелеву башню или отдать предпочтение забавному еноту. А вот общая цель оказалась одинаковой – получить удовольствие от процесса рисования и провести вечер в приятной компании.

Идейный вдохновитель арт-вечеринок в Мозыре – молодая художница Анастасия Чадий. Она же выступает в роли педагога и ведущей, помогает освоиться новичкам, направляет и подсказывает. Анастасия уверяет, участникам культурного проекта вовсе не обязательно уметь рисовать и приносить свои краски, кисти и холст. Все расскажут, покажут и выдадут на месте.

Когда первые мазки яркой краски появляются на бумаге, интерес к процессу зарождается даже у сторонних наблюдателей. Арт-вечеринки – мероприятие для всех, кто находится в поисках нового и интересного. Кто умеет рисовать и кто совсем не умеет, но очень хочет научиться. Запись художников проводится в социальной сети ВКонтакте.