Акция «Отдых без вреда природе». Убери после себя мусор!

В Беларуси проходит акция «Отдых без вреда природе». Ее инициатор – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вместе с сотрудниками Мозырской районной инспекции экологии и охраны окружающей среды на берегу Припяти побывала и наша съемочная группа.

Утро. Около 9-ти часов. На берегу Припяти в районе нового моста многолюдно. Рыбаки в ожидании клева. Экологи опытным взглядом уже замечают некоторые нарушения природоохранного законодательства. Но сегодня настроены не на наказание, а на профилактику и предупреждение. Цель акции, которую инициировало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, достучаться до людей и объяснить, почему так важно сохранять природу в чистоте.

Сегодня инспекторы проходят по берегу с листовками. В них – главные правила поведения на природе. Банальные требования, от соблюдения которых зависит и наше настоящее и будущее.

Дмитрий приехал на речку рано утром – и уже полный садок. Говорит, рыбы в реке хватает. Но и мусора на берегу тоже. Правда, рыбаки утверждают, оставляет все это отдыхающая молодежь.

Оставленный кем-то мусор экологи и рыбаки собрали в пакет. Именно так должен поступить каждый, кто приезжает на природу. Убрать место отдыха до и после себя. За нарушение природоохранного законодательства и оставленный мусор можно получить штраф до 50 базовых. Наказание рублем грозит и за стоянку автотранспорта ближе 30 метров от кромки воды. Акция продлится до 20 августа. В это время экологи будут регулярно выезжать на берега водоемов района и посещать излюбленные места отдыха.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ