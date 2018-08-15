96% площадей зерновых убрано в Мозырском районе

В хозяйствах Мозырского района практически завершена уборка зерновых. Как сообщают в Управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, на 15 августа убрано 96% площадей. Намолочено более 14 тысяч 121 тонны хлеба. Аграрии отмечают, урожайность в этом году снизилась. Всему виною нестабильная погода, которая помешала выйти на запланированный уровень по количеству собранного зерна: посевы пострадали от засухи. Мозырскимсельхозорганизациям пришлось пересевать культуры. Уже сегодня в регионе приступили к выборочной уборке кукурузы. Начало массовых работ по уборке этой культуры, как на зерно, так и на силос, планируют на конец этой недели.