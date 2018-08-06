6 мозырян выселены из занимаемого жилья в первой половине 2018 года без предоставления другого места жительства. Причина – неоплаченные коммунальные услуги. Специалисты Мозырскогорайжилкомхоза отмечают, основной процент должников не рассчитывается с райжилкомхозом от одного до трех месяцев. Так, на 1 июля нынешнего года текущая задолженность до трех месяцев по району составила 71,7 процента от общего долга населения. В денежном выражении – это 60.000 рублей.

Ситуация с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг в районе усугубляется. Одна из причин –к основным коммунальным услугам было отнесено обращение с твердыми коммунальными отходами. Оплата за вывоз мусора теперь начисляется на все дома и квартиры в районе, даже если в них никто не проживает. Сказывается и рост цен на услуги ЖКХ. Но если заработная плата не позволяет рассчитываться за услуги, граждане могут рассчитывать на безналичную жилищную субсидию. Так, с 1 января по 30 июня нынешнего года по выявительному принципу субсидия была начислена 1276 жителям района на общую сумму 13105 руб. Правда, на субсидию могут рассчитывать исключительно дисциплинированные плательщики, должникам она не начисляется.Сведения о неплательщиках передаются в прокуратуру, РОВД, в отдел образования. Должникам ограничен выезд за границу.Коммунальники напоминают – рассчитаться за предоставленные услуги необходимо не позднее 25 числа каждого месяца!