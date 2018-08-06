6 лет назад на Кургане Славы был установлен памятный знак

Воины-интернационалисты Мозырщины сегодня отмечали памятную дату. 2 августа на знаковом месте для всех мозырян, Кургане Славы, 6 лет назад был установлен памятник тем афганцам, которые не вернулись домой. Ежегодно к монументу приходят их боевые товарищи.

Памятник воинам-интернационалистам появился на Кургане Славы в 2012 году. На нем 12 фамилий ребят, которые не вернулись из Афганистана. Гранитный знак был торжественно открыт 2 августа, в день военно-воздушных войск. С тех пор у мозырских воинов-интернационалистов появилась еще одна традиция.

Мозырская организация «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет 305 воинов-интернационалистов. 11 из них – это ветераны боевых действий в Египте, остальные – афганцы. Именно эти люди приняли на себя вахту патриотического воспитания подрастающего поколения, которую многие годы несли ветераны Великой Отечественной. Теперь преподавать молодежи уроки мужества будет поколение воинов-интернационалистов. Ведь в юности все они своими глазами увидели, как выглядит война.

Слова поздравлений, и признательности в знаменательный день высказывали и представители городской власти и люди военные.

Воинам-афганцам вручили государственные награды. Митинг завершился возложением цветов.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов