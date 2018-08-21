Внимание! Объезд!

Движение автомобилей по улице Гагарина в районе перекрестка с улицей Мира сегодня перекрыли. Связано это с модернизацией тепловых сетей. Труба, подлежащая замене – проблемный участок важной для города теплотрассы. Замену участка осуществляет минская организация «Белэнерготеплосетьстрой». Предварительно работа должна была растянуться на месяцы. Но постараются уложиться в 10 дней . Временно движение автомобилей организовано в объезд по второстепенной дороге, но только в одностороннем порядке. Встречный транспорт, который будет двигаться с противоположной стороны ул. Гагарина, перенаправят на дорогу, которая идет за городской больницей. Сегодня госавтоиспекция обращается к автолюбителям, чьи машины оказались помехой для интенсивного движения с просьбой убрать автомобили. Спустя 10 дней движение обещают вернуть на круги своя.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ