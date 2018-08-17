Никто не забыт, ничто не забыто. В Мозыре на Кургане Славы появилась еще одна мемориальная доска. Посвящена она детям войны. На торжественной церемонии открытия присутствовали мозыряне, которым в 41 было всего несколько лет, и, несмотря на пройденные годы, те ужасы они помнят до сих пор.

Зеленый пейзаж в ярких лучах уже осеннего солнца. Тишина, которую нарушает лишь пение птиц. Сегодня Курган Славы – это место памяти, памятник страшному времени и одновременно героическому подвигу. Отныне еще одна мемориальная доска увековечила тех, кому в 41 было всего несколько лет, чье детство забрала война. Об этом на церемонии открытия сказал заместитель председателя исполкома Феликс Галюк. Инициатором создания мемориальной доски выступила районная организация бывших несовершеннолетних узников. Доска увековечила память тех, кто погиб и кто выжил. Для заместителя председателя мозырской организации Владимира Жогло сегодня особый момент. Среди тех, кто участвовал в создании мемориальной доски, и мозырская коммерческая организация, бабушка руководителя которой ребенком тоже испытала все ужасы войны.Церемония открытия мемориальной доски проходила в торжественной и в тоже время трогательной атмосфере. Неугасающие с годами воспоминания свидетелей тех страшных лет передают историю не через даты и цифры, а через эмоции.Памятники, посвященные Победе, нужны, в первую очередь нынешнему поколению. Чтобы знали, чтобы помнили, и чтобы передавали эту память.

К счастью, современные белорусские дети военную технику используют только для игр. Своеобразный музей военной техники, расположенный на кургане Славы, привлекается сюда любознательных юных мозырян.

О мероприятии на память останутся впечатления и фотографии, а мемориальная доска на память всем мозырянам, чтобы не забывали.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ