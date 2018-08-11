Цифры, которые рассказывают о погибших на воде, продолжают увеличиваться после каждых жарких выходных. 11 августа в Мозыре утонул 50-летний мужчина, а в Калинковичском районе – 4летняя девочка.

Жаркие августовские выходные отметились сразу двумя резонансными трагедиями. Они стали последними для 50-летнего мозырянина, который отправился отдохнуть с друзьями на берег Припяти, неподалеку от железнодорожного моста. Градус веселья подогрели спиртными напитками, а потом одного из участников летнего мероприятия потеряли из виду. Увидеть мужчину в следующий раз товарищи смогли лишь утром следующего дня. Когда со дна реки его доставали водолазы.

Ужасающие новости пришли 11 августа и из Калинковичского района. Недалеко от деревни Юровичи в реке утонула 4-х летняя девочка. Ребенок отдыхал с мамой, в компании других семей. Сейчас сложно понять, в какой момент взрослые отвлеклись. Но спасти малышку уже не удалось.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ