Живите долго! Поздравления ветеранам от депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

День независимости и День Победы. Праздники, которые объединяют, которые обнажают патриотизм и заставляют вспоминать и сравнивать. И к 3 июля, Дню независимости, ветераны готовятся не меньше, чем ко Дню Победы. Ждут гостей, из шкафа достаюткителя с орденами и медалями, а из памяти – воспоминания. Борис Федорович Прохоров гостям всегда рад.

Депутаты Палаты предстателей Национального собрания Республики Беларусь Николай Рассоха и Леонид Писаник почетную миссию – поздравить тех, кто прошел Великую Отечественную, выполняют душевно и искренне.

Основной наказ – жить долго и передавать воспоминания. Борис Федорович все пожелания пообещал выполнять, а рассказать ему действительно есть что. Участник освобождения Херсона, ему и сегодня приходят поздравительные открытки со словами благодарности и приглашением. Борис Федорович пообещал, на дне независимости обязательно будет на празднике. Пока жив и может ходить.

Нина Антроповна Клецкина праздник встретит в постели. Второй месяц с переломом. Но, как и любая женщина, прихорашивается и расцветает от букета и пожеланий.Биографию своей мамы рассказывает дочь. Женщина признается, это поколение не зря называют стальным. О том, что пришлось им выдержать, даже рассказывать страшно.Татьяна Евгеньевна уже 30 лет живет в Беларуси. К себе маму забрала из России в 2009 году. Говорит, что белорусы приняли ветерана как родную. А иначе и быть не могло. Ведь Победа – одна на всех, а за ценой они стояли до последней капли крови. Семен Петрович Антипов один из тех, кто и сейчас в строю. Фронтовик, крепкий хозяин, любящий муж и отец. К нему не возможно и не нужно применять прошлое время. Сегодня на передовой дочь ветерана, Татьяна Семеновна. Говорит: «Мы с папой еще повоюем».

Фото на память на каждом адресе. Слезы в глазах, искренние поздравления и ответные благодарности. Это – настоящий праздник, наверное, из таких моментов и складывается главный праздник страны – День независимости.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ