Заседание исполкома. Итоги социально-экономического развития Мозырского района за первое полугодие 2018 года

Итоги социально-экономического развития Мозырского района за первое полугодие 2018-го подвели на расширенном заседании райисполкома. Говорили также об исполнении бюджета и финансово-экономическом развитии сельхозпредприятий.

Итоги социально-экономического развития района и исполнение бюджета за первое полугодие рассмотрели сегодня на заседании районного исполнительного комитета. Говорили также о финансово-экономическом развитии сельхозпредприятий. Отчитывались по вопросам заместители председателя, отдел экономики, управление сельского хозяйства. Так, за шесть месяцев работы районом выполнены показатели по экспорту товаров без учета нефти и нефтепродуктов, задания по производству сельхозпродукции, розничному товарообороту и обороту общепита, числу вновь создаваемых организаций.

Недостаточной отмечена работа по экспорту услуг без учета республиканских организаций. Замечание получили и строители, которые не выполнили задание по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов. Вместе с тем, в непростых экономических условиях мозыряне могут работать результативно. Об этом говорят точные цифры и положительная динамика в плане исполнения большинства прогнозных показателей. Поступление доходов в бюджет района в первом полугодии 2018-го характеризуется неравномерностью в зачислении. Почти половина бюджетных средств поступила в марте и июне. Выполнение плана в отчетном периоде обеспечено на 101,9 %.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.