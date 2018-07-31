Впереди – жаркие дни. Будьте осторожны на воде!

В стране установилась устойчивая жаркая погода – люди потянулись на пляж. Печальный итог минувших выходных – 13 погибших на водоемах республики, из них 1 ребенок. Гомельщина добавила в печальную статистику 2 жизни. К счастью в Мозырском районе в эти дни трагедий не случилось. Чтобы держать ситуацию под контролем спасателям ОСВОДа приходится несколько раз в день патрулировать Припять и выезжать в профилактические рейды на другие водоемы района. По их наблюдениям – основная причина утоплений – употребление алкоголя перед заходом в воду.

Нетрезвых отдыхающих наказывают по статье 17.3 административного кодекса за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Штраф за нарушение – до 8 базовых. За два месяца уже составлено 19 протоколов. В помощь спасателям появилась еще одна статья 23.63. Купание в запрещенных местах теперь влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Пока людей стараются просто предупреждать. Спасатели снова и снова напоминают, разрешенным местом для купания является территория городского пляжа.

Купальный сезон в Беларуси официально стартовал в начале мая и продлится до конца сентября. За это время в районе уже утонуло 4 человека, из которых двое – дети.

Лидия Потар, Юрий Горобец